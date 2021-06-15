تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الكاظمي وبارزاني

2021/06/15 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، انه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة العامة.وقال بارزاني في تدوينة تابعها “المركز الخبري الوطني”، ‏”تحدثتُ مع رئيس […]

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