العدوان بلسانهم: محنة غزة وجحيم ال F-16 - محمود الصباغ

2021/06/15 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ عميرة هاسترجمة محمود الصباغ Iتقول مريم (50 عاماً): "كنت أشعر، مع كل قصف، أن كل غزة تهتز، وكأن كل شيء ينقلب رأساً على عقب.



تطرد الأرض أحشاءها نحو الخارج، مثل زلزال لا يتوقف.



[إنهم] يقصفوننا، فتتعالى أصوات صراخ الأطفال من الشقق والمنازل في كل مكان.



لقد رايت منزلي، الواقع في بناية هنادي، يُقصف – ليس بقنبلة واحدة، بل بستة قنابل- كما رأيت، بأم عيني، برج الجوهرة وهو يتعرض للقصف، رغم أنه لم ي ......





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