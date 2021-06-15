العدوان بلسانهم: محنة غزة وجحيم ال F-16 - محمود الصباغ

#محمود_الصباغ عميرة هاسترجمة محمود الصباغ Iتقول مريم (50 عاماً): "كنت أشعر، مع كل قصف، أن كل غزة تهتز، وكأن كل شيء ينقلب رأساً على عقب.
تطرد الأرض أحشاءها نحو الخارج، مثل زلزال لا يتوقف.
[إنهم] يقصفوننا، فتتعالى أصوات صراخ الأطفال من الشقق والمنازل في كل مكان.
لقد رايت منزلي، الواقع في بناية هنادي، يُقصف – ليس بقنبلة واحدة، بل بستة قنابل- كما رأيت، بأم عيني، برج الجوهرة وهو يتعرض للقصف، رغم أنه لم ي ......
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