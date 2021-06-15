تنبأ ألبرت نشتاين يالسقوط -النهائي- لإسرائيل - عادل حبه

2021/06/15 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه بقلم يفون ريدلي*المصدر : ميدل ايست مونيتورترجمة عادل حبه لا يتطلب الأمر عبقرية أن نرى أن المشروع الصهيوني الفاشل المسمى إسرائيل يتفكك في مهده.



إنه لعبقري ذلك الذي تنبأ بزوال الدولة الوليدة عندما طُلب منه المساعدة في جمع الأموال لخلاياها الإرهابية.قبل عشر سنوات من إعلان "استقلالها" في عام 1948 على أرض مسروقة من شعب فلسطين ، وصف ألبرت أينشتاين اقتراح إنشاء إسرائيل بأنه شيء يتعار ......





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