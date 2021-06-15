2021/06/15 | 21:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

487 مشاهدة

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم امام نظيره الايراني بهدف دون رد في التصفيات الاسيوية المزدوجة لكرة القدم.

وسجل هدف المنتخب الايراني اللاعب سردار ازمون في الدقيقة الـ35 من زمن المبارة.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب الايراني المجموعة برصيد 18 نقطة بينما جاء منتخبنا الوطني في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

وبهذه النتيجة يضمن منتخبنا الوطني صعوده الى الدور الثاني كأفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي يخسر امام ايران بهدف في التصفيات الاسيوية المزدوجة لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب العراقي يخسر امام ايران بهدف في التصفيات الاسيوية المزدوجة لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).