2021/06/15 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتأهل للتصفيات النهائية رغم خسارته أمام ايران بغداد-ساري تحسين تأهلَ المنتخب العراقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الى المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، رغم الخسارة أمام المنتخب الإيراني بهدف نظيف في ختام الجولة الاخيرة من المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة.وضمنَت اسود الرافدين تأهلها الرسمي إلى نهائيات كأس آسيا […]

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