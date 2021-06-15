2021/06/15 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجابري يتابع الإستعدادات لعرض قيامة الأرض بغداد – إنعام العطيوي زار الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار جابر الجابري مساء الأحد الموقع التصويري لأداء تمارين مسرحية (قيامة الارض)، التي في الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على سريع الدورة مقابل المصفى في بغداد وهي من إنتاج هيئة الحشد الشعبي وتعرض احياءً لذكرى تأسيس الهيأة.واطلع الجابري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجابري يتابع الإستعدادات لعرض قيامة الأرض) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجابري يتابع الإستعدادات لعرض قيامة الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).