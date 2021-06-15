2021/06/15 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيانو محور مسيرة نجاح بان محمد شكيب مبدعة تتلمذ على أنامل أوهانسيان وتغلب قطار العمر الموصل – هدير الجبوري ينادوها (بغصن البان ) لانها كانت كذلك ..يافعة بعمر صغير قادتها خطواتها بل قدرها لأن تصبح موسيقية واعدة،الاصرار أتى بها لهذا المكان الذي تفوح من أركانه وزواياه رائحة الفن الأصيل ،وقفت بخجل امام لجنة القبول بمعهد […]

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