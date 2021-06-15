استشهاد ثلاثة من عائلة واحدة بانفجار لغم في صحراء السماوة

2021/06/15 | 21:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني استشهاد ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة بينهم صبي، بإنفجار لغم من المخلفات الحربية السابقة في منطقة الشكرة التابعة الى صحراء السماوة ./انتهى9

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