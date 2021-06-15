2021/06/15 | 21:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / استشهد وجرح ثلاثة جنود في انفجار عبوة ناسفة جنوب غرب بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان دورية عسكرية استهدفت بعبوة ناسفة قرب قرية مرادية الزهاوي بضواحي ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة ، ما اسفر عن استشهاد جندي وجرح اثنين آخرين من افراد الدورية ".واضاف :" ان قوة عسكرية تعزيزية وصلت الى مكان الحادث وبدأت عملية تفتيش بحثا عن منفذي العملية " ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وجرح / 3 / جنود بانفجار عبوة ناسفة في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد وجرح / 3 / جنود بانفجار عبوة ناسفة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).