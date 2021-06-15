إيران تتصدر مجموعتها وتتأهل للمرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم+فيديو

2021/06/15 | 21:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب الإيراني رسمياً الى الدور الثاني والمرحلة النهائية من التصفيات المزدوجة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، بفوزه على العراق بنتي...

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