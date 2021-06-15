حكومة العراق تعدل آلية توقف المشروعات والعقود في ظل جائحة كورونا

2021/06/15 | 21:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق مجلس الوزراء العراقي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة، على تعديل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) رقم 117 لسنة 2020، المعدل بالقرار (3) لسنة 2021، بشأن توقف …

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