"الوزراء" العراقي يطرح مدينة "الرفيل" بمحيط مطار بغداد كفرص استثمارية

2021/06/15 | 21:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أقر مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، طرح مدينة "الرفيل" بمحيط مطار بغداد الدولي كفرص استثمارية.ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على تدشين مدينة الرفيل ضمن المساحة الكلية للمنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي …

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