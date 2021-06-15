النفط يتجاوز 74 دولارا للبرميل

2021/06/15 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز سعر النفط الخام من مزيج "برنت"،

اليوم الثلاثاء، مستوى 74 دولارا

أمريكيا للبرميل لأول مرة منذ أبريل 2019.

وبلغ سعر النفط البحري الشمالي من مزيج

"برنت" في العقود الآجلة لشهر آب في

بورصة لندن "ICE

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