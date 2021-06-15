العراق يأمل إنشاء ثمانية مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء خلال 10 سنوات

2021/06/15 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى العراق الذي يعاني نقصاً كبيراً في

الكهرباء الى بناء 8 مفاعلات طاقة نووية

بحلول العام 2030 لإنتاج 8 آلاف ميغاواط

شهرياً من الكهرباء، أي 25% من مجمل

احتياجاته، ما قد يقلل اعتماده على

الخارج، على ما

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