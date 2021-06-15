2021/06/15 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم

الثلاثاء، إن عدد الإصابات بفيروس

كورونا المستجد قد تراجع حول العالم

للأسبوع السابع على التوالي، مسجلا

أطول وتيرة تراجع منذ بدء الأزمة

الصحية، فيما بدأت فرنسا بتطعيم فئ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الصحة العالمية" تزف بشرى بشأن إصابات كورونا عالمياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الصحة العالمية" تزف بشرى بشأن إصابات كورونا عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).