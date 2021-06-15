اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن يبحث جملة من الملفات بالدوحة

2021/06/15 | 22:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شارك وزير الخارجية فؤاد حسين، الثلاثاء، في الاجتماع الثلاثيّ مع وزيري خارجيّة مصر والأردن في الدوحة، حيث أكدوا على ضرورة دفع وتطوير التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث.

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وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، تلقى "ناس"، (15 حزيران 2021)، أن "الوزير فؤاد حسين شارك اليوم في اجتماع آليّة التنسيق الثلاثيّ مع وزيري خارجيّة كلّ من مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة العرب المنعقد في الدوحة، لدفع مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا التي تحظى بالاهتمام المُشترَك".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد التأكّيد على ضرورة دفع وتطوير التعاون والتنسيق بين بغداد والقاهرة وعَمّان، والعمل على إيجاد المزيد من مجالات التعاون بما يُحقق تطلّعات الشُعُوب الشقيقة".

واتفق المُجتمِعون، بحسب البيان، على "ضرورة استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه التحدّيات المُشتركة، والتطوُّرات الإقليميّة، ولاسيّما في سوريا وليبيا، فضلاً عن تطوّرات القضيّة الفلسطينيّة".

وتابع، أن "الوزراء تطرقوا إلى بعض المواضيع التي تخص عمل الجامعة العربيَّة مؤكّدين أن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع القمة القادمة بين رؤساء البلدان الثلاثة في بغداد".

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