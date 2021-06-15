الرئيس المشترك يؤكد اهمية دور منظمة الصليب الاحمر

2021/06/15 | 22:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، في مدينة السليمانية، جان جيروم رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في العراق الوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث النشاطات الانسانية وتاثيرها على المجتمع ومواجهة الجفاف وحماية مصادر المياه وسبل التغلب على المشاكل البيئية وانخفاض مستوى المياه وبرامج وخطط البعثة الدولية للصليب الاحمر في العراق.

واكد الرئيس المشترك اهمية نشاطات البعثة الدولية للصليب الأحمر في تقديم المساعدات وتوفير مستلزمات النازحين والعوائل المتضررة بسب الاحداث التي وقعت في العراق.

ودعا الرئيس المشترك، البعثة الدولية للصليب الأحمر في العراق الى الاستمرار في خطواتها لخدمة البيئة والنشاطات الانسانية ولعب دور اكبر في معالجة ومواجهة المشاكل الانسانية والبيئية التي تواجه العراق واقليم كوردستان والمنطقة.

واكد الرئيس المشترك دعم ومساندة الاتحاد الوطني الكوردستاني لانجاح مهام المنظمات الانسانية لوضع استراتيجية جديدة للتقليل من الخسائر وتقديم خدمات افضل للمواطنين.

PUKmedia خاص

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