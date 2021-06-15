2021/06/15 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة بانفجار لغم بصحراء السماوة بمحافظة المثنى.

وقالت الخلية في بيان، إن "ثلاثة مدنيين استشهدوا من عائلة واحدة بيهم صبي، بإنفجار لغم من المخلفات الحربية السابقة في منطقة الشكرة التابعة الى صحراء السماوة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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