مقتل 3 من اسرة واحدة اثر انفجار جنوب العراق

2021/06/15 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، مقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة بيهم صبي، بإنفجار لغم في منطقة الشكرة التابعة الى صحراء السماوة.

وقالت الخلية في بيان اليوم، (15 حزيران 2021)، "استشهاد ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة بيهم صبي، بإنفجار لغم من المخلفات الحربية السابقة في منطقة الشكرة التابعة الى صحراء السماوة".

يذكر انه في عام 2010، خمنت وزيرة البيئة السابقة، نرمين عثمان، أن ما يقارب من 55 مليون قنبلة عنقودية قد ألقيت على البلاد للفترة ما بين عام 1991 و2003، وإن 40‍% من هذه القنابل ما تزال غير منفلقة، معدل الفشل العالي لهذه القنابل من أن تنفجر حال إلقائها يجعل من هذه القنابل العنقودية من الأسلحة ذات المخاطر الشديدة على المدنيين ليس في أوقات الحروب فقط بل لعقود قادمة من السنين.

هذه هي أحد الأسباب التي أدت الى تحريم استخدام هذه القنابل في عام 2008 ضمن معاهدة الذخائر العنقودية التي تبنتها 123 دولة حول العالم، ولكن الولايات المتحدة لم تنضم لهذه المعاهدة.



وخلال حرب الخليج الأولى لوحدها زرعت الولايات المتحدة 120,000 لغم أرضي في العراق والكويت.

ورغم استمرار عمليات إزالة الألغام، فان تقريرا لموقع ريليف ويب خلال هذا العام قال إنه ما يزال هناك 8.5 مليون عراقي معرضون لمخاطر الألغام والمواد المتفجرة الأخرى.



بالإضافة الى الموصل حيث هناك ما يقارب من 8 ملايين طن من المتفجرات يتطلب إزالتها، فإن محافظة الأنبار قد أصبحت أيضا مكانا خطرا لمخلفات الحرب ضد داعش من ألغام وعبوات ناسفة.



ما يقارب من 150 ألف متر مربع من مساحة الأنبار ما تزال ملوثة بالمتفجرات وأغلب تلك المناطق تقع حول مدينتي الرمادي والفلوجة.

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