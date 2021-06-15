اندلاع نزاع عشائري عنيف يوقع قتيلا في ذي قار

2021/06/15 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني في شرطة ذي قار، الثلاثاء، بمقتل رجل باطلاق نار اثر اندلاع نزاع عشائري شمال محافظة ذي قار.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقعNRT عربية، اليوم (15 حزيران 2021) ان "رجلا يبلغ من العمر 30 سنة تعرض لاطلاق نار في أماكن عديدة من جسمه بسبب نزاع عشائري قديم في قضاء الشطرة شمال محافظة الناصرية".

واضاف، ان "قوات الشرطة فرضت طوقا حول موقع الحادث، وبدات عمليات بحث عن الجناة، بعد قيام ذوي المجني علية بتقديم شكوى ضد 4 اشخاص متورطين بالجريمة".

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