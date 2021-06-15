العراق يطالب الجامعة العربية رسمياً بإرسال مراقبين لاقتراع تشرين

2021/06/15 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الثلاثاء، جامعة الدول العربيَّة بارسال مراقبين لمراقبة سير العميلة الانتخابية المقبلة. وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “حسين القى كلمة جمهوريَّة العراق في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيَّة العرب الذي عقد اليوم في الدوحة، أكّد فيها سعي الحكومة العراقيَّة في التحضير لاجتماع يهدف لتهدئة الاوضاع …

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