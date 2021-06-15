2021/06/15 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد تجاوز سعر النفط الخام من مزيج “برنت”، اليوم الثلاثاء، مستوى 74 دولارا أمريكيا للبرميل لأول مرة منذ أبريل 2019.وبلغ سعر النفط البحري الشمالي من مزيج “برنت” في العقود الآجلة لشهر أغسطس في بورصة لندن “ICE” في حوالي 18:15 بتوقيت غرينيتش نقطة 74.04 دولار مقابل البرميل في ارتفاع بنسبة حوالي 1.6%.كما …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار النفط تتجاوز الـ 74 دولاراً للبرميل first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تتجاوز الـ 74 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط تتجاوز الـ 74 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).