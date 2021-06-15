"تزداد تعقيداً".. أزمة الجفاف تحيق بديالى وحراك نيابي لايجاد حل

2021/06/15 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن النائب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء، تقديم طلب نيابي لعرض أزمة "الجفاف الحادة" في ديالى على جدول أعمال مجلس الوزراء، محذرا من أن الوضع يزداد تعقيدا، فيما طالب بمفاتحة ايران مباشرة لزيادة اطلاقات روافد نهر ديالى.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "قدم طلبا رسميا مرفقا بتوقيع اكثر من 30 نائبا من أجل عرض أزمة الجفاف الحادة على جدول أعمال مجلس الوزراء التي بدأت تبرز في بعض مناطق العراق، خاصة ديالى في الأشهر الأخيرة بسبب انحسار ايرادات المياه المتدفقة وخاصة من نهر ديالى بنسبة تجاوزت 90% من الجانب الايراني".

وأضاف الكروي، أن "هناك وعوداً بدراسة ملف جفاف ديالى في جلسات مجلس الوزراء القادمة من خلال تشكيل لجنة عليا لتقييم الوضع المائي خاصة ضمن مناطق حوض نهر ديالى"، محذرا من أن "الوضع يزداد تعقيدا رغم جهود وزارة الموارد المائية في تأمين الحصص المائية لمحطات الإسالة والبساتين".

وأكد، أن "الوضع يحتاج الى جهود من خلال مفاتحة ايران بشكل مباشر لزيادة اطلاقات روافد نهر ديالى التي تقع منابعه ضمن حدودها"، مؤكدا أن "أزمة الجفاف في ديالى ليست مؤقتة".

وأوضح، أن "وضع المناطق الزراعية معقد بعد الغاء موسم الاستزراع للموسم الصيفي، ما حرم الالاف المزارعين من موسم مهم".

وكان مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي حذر، الجمعة (11 حزيران 2021)، من نزوح اكثر من 60 قرية في الناحية بسبب الجفاف وشح المياه، لافتا الى الغاء الخطط الصيفية خلال الموسم الحالي بسبب الجفاف وامتداد الالغاء الى الخطط الشتوية في حال تفاقم الازمة المائية الحالية.

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