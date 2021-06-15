مجددا.. تشخيص متغير

2021/06/15 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

صنفت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سلالة "دلتا" من كورونا بأنها "مثيرة للقلق" وسط مخاوف متزايدة بشأن السلالة التي تنتشر بين الأشخاص غير المطعمين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز في "تغريدة" عبر "تويتر": تابعتها (بغداد اليوم) ان "مركز السيطرة على الأمراض أعلن عن متغير "دلتا" هي بديل مثير للقلق"، مشيرا إلى أن "المخاطر كبيرة بالنسبة لمن لم يتم تلقيحهم ولكن اللقاحات فعاله ضده".

هذا ويعتقد أن متغير "دلتا" الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، لديه قابلية أكثر على الانتشار تبلغ 60%

ووفقا للباحث البريطاني نيل فيرجسون، فإن متغير "دلتا" لديه قبالية أكثر على الانتشار من متغير "ألفا" بنسبة 60 في المائة.

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