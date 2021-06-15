نتائج الاجتماع الثلاثي بين العراق ومصر والاردن

2021/06/15 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شارك وزير الخارجية ، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الثلاثي مع وزيري خارجية مصر والأردن في الدوحة.

وقال بيان مقتضب لوزارة الخارجية، ان "المُجتمعون اتفقوا على ضرورة استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه التحدّيات المُشتركة والتطوّرات الإقليمية".

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