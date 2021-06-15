القبض على ابرز عناصر الشرطة / اللا اسلامية / لداعش ايسر الموصل

2021/06/15 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على ابرز عناصر ما تسمى بالشرطة / اللا اسلامية/ لداعش ايسر الموصل .وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :" بناءً على اعترافات الارهابية التي تم القبض عليها في وقت سابق والتي اشارت لمكان تواجد ابنها الارهابي المكنى (مزاحم) في منطقة القادسية ايسر الموصل ، توجهت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية نحو الهدف المطلوب والقاء القبض عليه بكمين محكم في تلك المنطقة ، وهو ابرز عناصر ما يسمى بالشرطة اللا اسلامية لداعش الارهابي، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب./انتهى9

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