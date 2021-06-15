وزير الخارجيّة يشارك في الاجتماع الثلاثيّ مع نظيريه المصري والأردني في الدوحة / موسع

2021/06/15 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ شارك وزير الخارجيّة فؤاد حسين اليوم الثلاثاء في اجتماع آليّة التنسيق الثلاثيّ مع وزيري خارجيّة كلّ من مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة العرب المنعقد في الدوحة، لدفع مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا التي تحظى بالاهتمام المُشترَك.وشهد الاجتماع بحسب بيان لوزارة الخارجية: التأكّيد على ضرورة دفع وتطوير التعاون والتنسيق بين بغداد والقاهرة وعَمّان، والعمل على إيجاد المزيد من مجالات التعاون بما يُحقق تطلّعات الشُعُوب الشقيقة.كما اتفق المُجتمِعون على ضرورة استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه التحدّيات المُشتركة، والتطوُّرات الإقليميّة، ولاسيّما في سوريا وليبيا، فضلاً عن تطوّرات القضيّة الفلسطينيّة.وتطرق الوزراء إلى بعض المواضيع التي تخص عمل الجامعة العربيَّة ، مؤكّدين :" ان الاستعدادات جارية لعقد اجتماع القمة القادمة بين رؤساء البلدان الثلاثة في بغداد"./انتهى9

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