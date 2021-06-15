البرلمان البلجيكي سيصوت على اقوى النصوص التشريعية على مستوى ألعالم للاعتراف بالابادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الأيزيديين

2021/06/15 | 22:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بروكسل مسودة مشروع القرار البلجيكي المزمع التصويت عليه، والذي يعتبره من اقوى النصوص التشريعية التي صدرت علىمستوى العالم، يتضمن إضافة الى المقدمات والشروحات عن اسباب الاعتراف بالإبادة وحسب الفقرات الاتية: (أن البرلمان البلجيكي) أ) يقر ويدين جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق وسوريا ضد الأيزيديين منذ عام 2014.ب) …

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