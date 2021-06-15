الحكومة تفوض وزير التجارة العراقي لتسديد مستحقات الفلاحين عن محصولي القمح والأرز

2021/06/15 | 22:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، على تفويض وزير التجارة لتسديد دفعة من مستحقات الفلاحين عن محصولي القمح والأرز - الحنطة والشلب -.وذكر مجلس الوزراء في بيان صحفي، أن دفعة استحقاقات …

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