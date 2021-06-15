2021/06/15 | 22:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أقر مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم 92 لسنة 2021 بشأن تسديد الدفعة المقدمة لاتفاقية تحميل النفط مع شركة ليتاسكو الروسية.وأوضح مجلس الوزراء في بيان صحفي، أنه تم الموافق على تسديد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: تسديد الدفعة المقدمة لاتفاقية تحميل النفط مع "ليتاسكو" الروسية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: تسديد الدفعة المقدمة لاتفاقية تحميل النفط مع "ليتاسكو" الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).