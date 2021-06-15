السيد القبانجي: الغرب يمارس اعلاما “مؤدلجا” ويحاول تصويره لنا على انه “حر” لخداعنا

2021/06/15 | 22:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اشار مؤسس الجامعة الاسلامية سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد صدرالدين القبانجي، اليوم الثلاثاء، عن وجود اتجاهيين في الاعلام احدهما الاعلام المؤدلج والثاني الاعلام الحر، مؤكدا لا يوجد اليوم في العالم اعلام حر وانما هو اعلام مؤدلج، ويشهد على ذلك موقف الرئيس الفرنسي من الكاركاتيرات المسيئة لرسول الله (ص) والتي اعتبرها تعبيرا عن اعلام حر […]

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