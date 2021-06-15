“برنت” يتجاوز 74 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ نيسان 2019

2021/06/15 | 22:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جاوز سعر النفط الخام من مزيج “برنت”، اليوم الثلاثاء، مستوى 74 دولاراً أمريكياً للبرميل لأول مرة منذ نيسان 2019.وبلغ سعر النفط البحري الشمالي من مزيج “برنت” في العقود الآجلة لشهر أغسطس في بورصة لندن “ICE” في حوالي 18:15 بتوقيت غرينيتش نقطة 74.04 دولار مقابل البرميل في ارتفاع بنسبة حوالي 1.6%.

كما ارتفع سعر النفط الأمريكي “WTI” في العقود الآجلة لشهر يوليو إلى مستوى 72.09 دولار للبرميل بزياة 1.74%.

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