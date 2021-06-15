منظمات إنسانية ظاهرها الرحمة و الإنسانية و باطنها سرقات لأموال الدولة

2021/06/15 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحامية / ايمان رعد عبد الله الطائي

منذ عام 2003 و بعد ان اصبح العراق منفتحا

على الدول العالمية و الاقليمية بأدخال

التكنالوجيا و تعدد القنوات الفضائية و

الاعلامية و نقل تجربة مؤسسات المجتمع

المدني

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