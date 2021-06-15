تواضع العظماء...وفتوى الجهاد

2021/06/15 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

في هذه الأيام انطلقت دعوة للجهاد

الكفائي صدرت من بيت قديم ومتهالك يسكنه

شيخ كبير عرف بتواضعه الشديد لصاحب هذا

البيت والذي يعرفه العراقيين كافه

بصمته وزهده لهذه الحياة والذي يق

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