2021/06/15 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق طبي وصحي في مُستشفى النسائية

والتوليد التعليمي بكربلاء المُقدسة ،

بقيادة أخصائية النسائية والتوليد ،

الدكتورة بتول السلطاني ، في إجراء

عملية إستئصال ورم ليفي من رحم سيدة في

العقد الثاني من عم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (" تُعاني من عُقم أولي " : إستئصال ورم ليفي حجمه 15 سم من رحم عشرينية بكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (" تُعاني من عُقم أولي " : إستئصال ورم ليفي حجمه 15 سم من رحم عشرينية بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).