2021/06/15 | 22:37 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائممقام الموصل: تلقينا 27 مليار دينار فقط من حصة نينوى في الموازنة.. وبعد تدخل الحلبوسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/15 | 22:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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