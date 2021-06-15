’ناس’ ينشر قوائم المستبعدين من خوض انتخابات تشرين لشمولهم بإجراءات ’المساءلة والعدالة’

2021/06/15 | 22:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ردت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، الثلاثاء، على المفوصية العليا المستقلة للانتخابات بشأن أسماء عدد من الشخصيات السياسية والأمنية المشمولة بقانون المساءلة والعدالة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وبجسب وثائق حصل عليها "ناس" (15 حزيران 2021)، فإن القوائم شملت 226 شخصاً بينهم مسؤولون وعسكريون، والذي بموجب قانون الهيئة يمنع ترشحهم للانتخابات.

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