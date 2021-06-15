كيف يصنف أدولف هتلر الأعراق؟ - محمد الهلالي

2021/06/15 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الهلالي يُعلي أدولف هتلر (1889-1945) من قيمة صفاء العرق.



وأكد في كتابه "كفاحي" أن الأعراق غير متساوية.



وأن الحياة صراع يقود إلى تمكن الأقوياء من إخضاع الضعفاء.



ويعتقد أن الألمان هم ورثة "عرق الأسياد".



ولقد حكم القدر على الألمان، في نظره، بالسيطرة على الأعراق الدنيا مع ضرورة عدم تعريض صفاء ونقاوة عرقهم للخطر.



يرى هتلر أنه وجد عرق يميز سكان شمال أوروبا وهو العرق الأساسي المكون للشعب الألماني.



وهذا العرق ......





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