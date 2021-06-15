نيويورك ترفع معظم قيود كورونا

2021/06/15 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن حاكم نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، رفع معظم قيود كوفيد-19 بعد تطعيم 70 في المائة من جميع سكان الولاية البالغين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس.وقال […]

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