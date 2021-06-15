2021/06/15 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تجاوز سعر النفط الخام من مزيج “برنت”، اليوم الثلاثاء، مستوى 74 دولارا أمريكيا للبرميل لأول مرة منذ أبريل 2019.وبلغ سعر النفط البحري الشمالي من مزيج “برنت” في العقود الآجلة لشهر أغسطس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار النفط لـ74 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2019 المركز الخبري الوطني.

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