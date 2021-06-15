العراق يخسر أمام إيران بكرة القدم ويتأهلان معا

2021/06/15 | 22:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الإيراني لكرة القدم، الثلاثاء، على نظيره العراقي بهدف نظيف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما ضمن نهائيات مرحلة المجموعات.

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