النفط يسجل قفزة كبيرة ويرتفع الى اعلى سعر منذ نحو سنتين

2021/06/15 | 22:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ارتفع سعر نفط مزيج برنت القياسي، الثلاثاء، الى اكثر من 74 دولار وهو اعلى مستوى للخام منذ شهر نيسان 2019.

وبلغ سعر برميل نفط بحر الشمال من مزيج "برنت" في العقود الآجلة لشهر اب في بورصة لندن، اليوم (15 حزيران 2021)، الى 74.04 دولار ارتفاع بنسبة حوالي 1.6%.

كما ارتفع سعر النفط الأميركي الخفيف في العقود الآجلة لشهر تموز إلى مستوى 72.09 دولار للبرميل بزيادة 1.74%.

وقد شهدت أسعار النفط ارتفاعا مستمرا منذ 3 أسابيع على خلفية توقعات بتحسن الطلب بعد أن أسهمت النجاحات في مجال التطعيم ضد فيروس كورونا في رفع بعض القيود على السفر وفي ظل عرض محدود في الأسواق.

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