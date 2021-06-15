العراق يأمل إنشاء 8 مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء والنسيان يطوي التفاهمات مع سيمنز وجنرال إلكتريك

2021/06/15 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ يسعى‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬نقصاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬الكهرباء‭ ‬الى‭ ‬بناء‭ ‬8‭ ‬مفاعلات‭ ‬طاقة‭ ‬نووية‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2030‭ ‬لإنتاج‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬ميغاواط‭ ‬شهرياً‭ ‬من‭ ‬الكهرباء،‭ ‬أي‭ ‬25‭% ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬احتياجاته،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يقلل‭ ‬اعتماده‭ ‬على‭ ‬الخارج،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مسؤول‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭.‬ ويخشى‭ ‬العراقيون‭ ‬الذين‭ ‬ضعفت‭ ‬ثقتهم‭ […]

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