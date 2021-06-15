قبل أن تلوموا اثيوبيا

2021/06/15 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قليلة هي المهمات الكبيرة التي واجهتها الجامعة العربية في دوراتها التي تبدو اليوم بديلا تنسيقيا عمليا للقمم العربية التي لم تُلغَ، ولكن وجوها مثل عدمه. في خلال عقد من الزمان لم تخض الجامعة سوى مواجهتين الأولى ضد طرف عربي حين انتزعت مقعد عضوية سوريا ومنحته للمعارضة شكليا في مطلع الحرب التي لم […]

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