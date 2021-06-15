2021/06/15 | 22:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هدنة أمريكية مع الأوربي بشأن نزاع ايرباص وبوينغ بروكسل- جنيف- الزمان أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الثلاثاء عن هدنة لمدة خمس سنوات في تسوية الخلاف القديم المتعلق بشركتي ايرباص وبوينغ الذي كان يسمم علاقتهما، في مؤشر على تهدئة بين الطرفين بعد سنوات من التوتر في عهد دونالد ترامب.
أكد مسؤولون أوروبيون وأميركيون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يحمل الى لقاء بوتين رسالة الخطوط الحمر لحزم الحلفاء ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد مسؤولون أوروبيون وأميركيون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يحمل الى لقاء بوتين رسالة الخطوط الحمر لحزم الحلفاء ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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