بايدن‭ ‬يحمل‭ ‬الى‭ ‬لقاء‭ ‬بوتين‭ ‬رسالة‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمر‭ ‬لحزم‭ ‬الحلفاء‭ ‬

2021/06/15 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدنة‭ ‬أمريكية‭ ‬مع‭ ‬الأوربي‭ ‬بشأن‭ ‬نزاع‭ ‬ايرباص‭ ‬وبوينغ‭ ‬ بروكسل‭- ‬جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬الخلاف‭ ‬القديم‭ ‬المتعلق‭ ‬بشركتي‭ ‬ايرباص‭ ‬وبوينغ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يسمم‭ ‬علاقتهما،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬تهدئة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬ أكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬أوروبيون‭ ‬وأميركيون‭ […]

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