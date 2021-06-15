2021/06/15 | 22:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة مدنيين بينهم صبي بانفجار لغم في صحراء السماوة.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “لغم من المخلفات الحربية السابقة في منطقة الشكرة التابعة الى صحراء السماوة انفجر اليوم”.واضاف البيان ان “الانفجار اسفر عن استشهاد ثلاثة من المدنيين القريبين من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 3 مدنيين بينهم صبي بانفجار لغم في صحراء السماوة first appeared on النور نيوز.

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