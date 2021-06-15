العثور على سيارة مفخخة في الأنبار

2021/06/15 | 22:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد إعلام الحشد الشعبي، الثلاثاء، بالعثور على سيارة مفخخة في الأنبار.وذكر إعلام الحشد، في بيان، أن “قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية عثرت، اليوم، على مضافتين لفلول داعش الإرهابي وسيارة مفخخة في محافظة الانبار”.وأضاف البيان، أن ” ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من الحشد الشعبي لمحافظة الأنبار ولواء […]

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