"الاستجوابات".. اجراءات مستحقة حبيسة جلسات معطلة

2021/06/15 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حمل النائب في البرلمان عبد الهادي السعداوي، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب مسؤولية إخفاق المجلس في عقد جلساته خلال الاسبوع الماضي والحالي، مؤكدا أن هذا الأمر عطل الاستجوابات المقررة.

وقال السعدواي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "انشغال بعض النواب بالحملات الإنتخابية أدى الى تعطيل عقد جلسات مجلس النواب وتعطيل الاستجوابات التي من المفترض ان تتم خلال الفترة الماضية".

وأضاف، أن "رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية اخفاقات البرلمان في عقد جلساته وتعطيل اقرار الكثير من القوانين المهمة".

وكان نواب اكدوا في وقت سابق، أن الحملات الانتخابية والدعاية المبكرة لبعض النواب والكتل السياسية والأحزاب، هي وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، لافتين الى أن هؤلاء منشغلون بهذه الحملات في مناطقهم.

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