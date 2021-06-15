2021/06/15 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

القت الاستخبارات والأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في بغداد ونينوى والسليمانية.

وقال بيان للاستخبارات، انه "تنفيذاً لتوجيهات المراجع بتكثيف الجهد الاستخباري لملاحقة العناصر المطلوبة للقضاء، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء على وفق مذكرة القبض (١/٤ إرهاب) الصادرة من محكمة استئناف ديالى، وذلك خلال تواجده في منطقة البتاوين وسط بغداد، وجرى الاعتقال بالتنسيق مع اللواء الخامس عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية".

واوضح، انه "في محافظة نينوى، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى وبالتعاون مع فوج طوارئ الشرطة الثالث، من اعتقال متهم مطلوب للقضاء على وفق قضايا إرهابية في حي السلام بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، صادرة بحقه مذكرة قضائية على وفق أحكام المادة(٤) من قانون مكافحة الإرهاب".

وفي سياق متصل، اوضح، انه "من خلال التنسيق العالي والمشترك بين المديرية العامة للاستخبارات والأمن وقوات إقليم كردستان الذي أسفر عن نتائج باهرة على الصعيد الأمني، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية الميدانية التابعة إلى المديرية آنفاً وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية، من إلقاء القبض على أحد العناصر الهاربة والمطلوبة للقضاء على وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب في إحدى مناطق محافظة السليمانية، وقد جرى إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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