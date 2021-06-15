وزير الخارجيّة يؤكّد حرص بغداد على تطوير التعاون المُشترَك مع الكويت / موسع

2021/06/15 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اليوم الثلاثاء نظيره الكويتيّ احمد ناصر المحمد الصباح على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة العرب المنعقد في الدوحة.وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات الخاصّة بالعلاقات الثنائيّة؛ في ضوء ما تشهده تلك العلاقات من تنامٍ مُطّرد.وأكّد الوزير حرص بغداد على تطوير التعاون المُشترَك مع الكويت، مُعرباً عن تطلّعه لمُواصَلة العمل على دفع العلاقات المُتميّزة بين البلدين، وتطويرها على سائر الصُعُد.وناقش الجانبان تفعيل ومُتابعة أعمال اللجنة العراقيّة-الكويتيّة المُشترَكة، والاستعدادات لانعقاد أعمالها ببغداد لمناقشة القضايا الثنائيّة العالقة./انتهى9

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